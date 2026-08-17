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„Васил Левски“ се подготвя за Шампионската лига

  • 17 авг 2026 | 14:06
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На стадион „Васил Левски“ тече трескава подготовка за първата среща от баражите на Шампионската лига между Левски и АЕК. Двубоят е утре вече от 22 часа. Стадионът се брандира по изискванията на Шампионската лига, а специален екип от чужбина ще се занимава с техническите детайли на телевизионното излъчване.

Нови изисквания има и за системата ВАР. Екип на УЕФА на два пъти посети България, за да провери възможностите на националния стадион. Сега на терен са поставени много повече камери от необходимите за срещите в другите два европейски турнири и първенствата на България.

От УЕФА имат специални изисквания и за ВИП сектора, както и сектора за медии. Ще има нова зала за пресконференции, която е в близост до зоната за интервюта с футболистите сред края на мача. Досега са продадени близо 38 000 билета за мача утре.

Последно химнът на Шампионската лига ехтя на „Васил Левски“ през сезон 2016/17, за второто участие в групите на Лудогорец.

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