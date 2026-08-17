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Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
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Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"
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Слушай на живо: Левски - АЕК

Ръководството на Левски се пребори за Блок 37 и Блок 42 в Сектор "Г", като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата от Шампионската лига.

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"ПФК "Левски" държи да информира футболната общественост, че след големи усилия от страна на клуба бяха отпуснати още два допълнителни блока за "сини" привърженици. Това са Блок 37 и Блок 42 в Сектор "Г", като по този начин бе намалена буферната зона до привържениците на АЕК. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата.

За няколко часа вчера бяха продадени 37 000 билета за двубоя. Допълнителни билети можете да закупите TУК, написаха от клуба.

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