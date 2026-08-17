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Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
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Слушай на живо: Левски - АЕК

Бившият голмайстор на Левски Станислав Костов даде интервю за Sportal.bg. Нападателят говори малко над 24 часа преди големия сблъсък на "сините" с АЕК от плейофите за класиране в основната фаза на Шампионската лига.

Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК
Левски проведе последна тренировка преди първата битка с АЕК

- Как оценяваш шансовете на Левски срещу АЕК и според теб кой е фаворит в този плейоф за Шампионската лига?

- Според мен няма изявен фаворит. AEK е име и има изключително класни футболисти, но там все още не е започнало първенството и както виждам и Олимпиакос, и ПАОК имат проблеми в Европа. Левски вече мина три кръга. Игра силно и показа, че има класа. Може да играе добре срещу силни отбори. Няма фаворит в този мач.

- Още след мача с Университатя качи пост в социалните мрежи, че феновете ще гледат Реал (Мадрид) и ПСЖ в София. Още ли вярваш, че ще се случи?

- Качих поста след мача с Университатя, защото видях един борбен и добър Левски, след като допусна изравняване отборът показа дух, класа и удържа резултата, което е много трудно от психологическа гледна точка. След този мач бях сигурен, че Левски ще играе в Шампионска лига и все още го мисля и го вярвам.

Бивш нападател на Левски: Ще гледаме Реал (Мадрид) и ПСЖ в София
Бивш нападател на Левски: Ще гледаме Реал (Мадрид) и ПСЖ в София

- Какво те кара да вярваш, че Левски наистина е готов за играе срещу най-големите в световния футбол?

- Играта на отбор, колективът и най-вече Хулио Веласкес. Левски играе като голям европейски отбор. Надиграва се с отлични отбори и показва, че наистина е много силен. Доста хора подценяват Левски, но този тим наистина е силен и тепърва ще го показва. Ще се види още в мачовете с АЕК.

- Какво направи Хулио Веласкес? Той ли е най-движещата сила за този огромен успех както през миналия сезон, така и сега?

- Хулио Веласкес промени Левски и качи клуба на друго ниво, а това е видно. Зад гърба му са Наско Сираков и Даниел Боримиров, което е много важно, но Хулио Веласкес определено промени отбора. Вижда се, че Левски е добре организиран, играе изключително стабилно в защита, държи топката и прави невероятни преходи в атака, което кара противника да изглежда изключително притеснен. Левски просто е добър отбор и това кара другите в Шампинска лига да се съобразяват с него и да подхождат дефанзивно.

- Първият мач е в София. Колко голямо предимство може да бъде атмосферата на стадиона в подобен двубой и как според теб футболистите трябва да използват подкрепата на публиката?

- Надявам се публиката да помогне и ще помогне, защото стадионът ще бъде пълен до краен предел. Хората ще пеят и ще подкрепят отбора с пълно гърло. Това ще даде допълнителен импулс на футболистите.

- АЕК е сериозен гръцки клуб с опит в европейските турнири. Къде според теб Левски може да има предимство и къде трябва да бъде най-внимателен?

- АЕК наистина е изключително сериозен отбор. Гледал съм двамата им централни нападатели - Варга и Йович. Те са много добри и резултатни футболисти. Надявам се срещу Левски да не направят добри двубои. Сигурен съм, че Хулио Веласкес има план и се надявам Левски да се възползва от него.

АЕК пристигна в София
АЕК пристигна в София

- Каква е твоята прогноза за първия мач и за крайния победител в общия резултат?

- Моята прогноза е победа с 1:0 за Левски.

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