Фенове на Естония си направиха шествие в Пловдив, обидно малко публика на "Колежа"

Националният отбор на Естония ще се радва на солидна подкрепа от своите привърженици на стадион „Христо Ботев“. Запалянковците направиха шествие по улица „Богомил“ в Пловдив и заеха своите места в трибуната до сектора за гости, видя репортер на Sportal.bg. Отделно от това още една група естонски фенове заеха местата си в Сектор „А“.

Колкото до публиката на България, това ще бъде най-слабо посетеният мач на „Колежа“ от откриването му през 2023 година.

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