Тодор Янчев: Дано покажем играта от мача с Португалия отново

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев сподели очакванията си за гостуването на Чехия от квалификациите за Европейското първенство. Специалистът се надява, че играчите ще успеят да покажат доброто си лице от победата над Португалия преди няколко дни в Пазарджик.

"Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат“, започна наставникът на младите „лъвове“.

"Неминуемо тази победа трябва да даде криле и самочувствие в отбора, защото на моменти имам чувството, че се свиваме и играем притеснително, което не е ок за нас. Знаем какво можем, само трябва да го покажем“.

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"Не, не би трябвало да има напрежение. Самите те са много осъзнати момчета и знаят с какво разполагаме, знаят какви са ни проблемите. И преди мача с Португалия бяхме наясно, така че е изключено напрежението от залога на мача да им повлияе“.

"Да, лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край“, завърши Янчев.

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