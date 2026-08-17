Крило на Левски става национал на Ангола

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Офанзивният играч на Левски - Давид Кусо е попаднал в полезрението на националния селекционер на Ангола - Алиу Сисе, съобщават местните медии. Сенегалецът застана начело на "червените дяволи" през тази година и целта е да класира страната за Купата на африканските нации през 2027 година.

Кусо пристигна това лято на "Герена" за около 900 000 евро от Шавеш. Роденият в Луанда флангови футболист може да получи повиквателна от Сисе за контролите с Египет и Малави в края на септември. До момента Кусо няма мачове за юношеските или младежката селекции на Ангола, но може да дебютира директно в представителния тим.

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