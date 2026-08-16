АЕК пусна син екип преди мача с Левски

Слушай на живо: Левски - АЕК
АЕК (Атина) представи третия си екип преди мачовете с Левски от плейофите на Шампионска лига.
Гръцкият шампион ще носи светло сини фланелки, като трети екип през този сезон.
От клуба се похвалиха в социалните си мрежи, че той вече е в продажба.
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Първият двубой между Левски и АЕК (Атина) е във вторник от 22:00 часа на националния стадион „Васил Левски“, като интереса за срещата е огромен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google