АЕК пусна син екип преди мача с Левски

Слушай на живо: Левски - АЕК

АЕК (Атина) представи третия си екип преди мачовете с Левски от плейофите на Шампионска лига.

Гръцкият шампион ще носи светло сини фланелки, като трети екип през този сезон.

New season, new goals! 🖤💛

⚽️ Σας παρουσιάζουμε τη νέα Official Third Jersey 26/27.



Διαθέσιμη τώρα στο https://t.co/pqyLuQOhsC και στο Allwyn Arena AEK Store.



🔗 https://t.co/FRgiMb22xh pic.twitter.com/hT93AI39pc — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 16, 2026

От клуба се похвалиха в социалните си мрежи, че той вече е в продажба.

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Първият двубой между Левски и АЕК (Атина) е във вторник от 22:00 часа на националния стадион „Васил Левски“, като интереса за срещата е огромен.

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