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  3. АЕК пусна син екип преди мача с Левски

АЕК пусна син екип преди мача с Левски

  • 16 авг 2026 | 16:40
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Слушай на живо: Левски - АЕК

АЕК (Атина) представи третия си екип преди мачовете с Левски от плейофите на Шампионска лига.

Гръцкият шампион ще носи светло сини фланелки, като трети екип през този сезон.

От клуба се похвалиха в социалните си мрежи, че той вече е в продажба.

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Първият двубой между Левски и АЕК (Атина) е във вторник от 22:00 часа на националния стадион „Васил Левски“, като интереса за срещата е огромен.

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