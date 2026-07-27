Италия отново избира между Манчини и Конте

Паоло Малдини се надяваше да въведе изцяло нов подход начело на италианския национален отбор, но вместо това изборът отново се свежда до познатия дуел между Роберто Манчини и Антонио Конте.

Само четири дни след пресконференция, на която беше очертан смел проект за бъдещето на италианския футбол, и 16 дни след назначаването им, техническият директор Паоло Малдини и специалният съветник Леонардо подадоха оставки.

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Техните амбиции бяха високи – първоначално се свързаха с Карло Анчелоти, а след това и с Пеп Гуардиола, но и двамата отказаха. Когато се спряха на Андреа Пирло, неговото назначение беше блокирано заради общественото недоволство около ролята му на глобален посланик на руската букмейкърска компания „Фонбет“.

Според „Спорт Медиасет“ и „Скай Спорт Италия“, ситуацията сега е точно такава, каквато беше преди пристигането на Малдини. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго подкрепя завръщането на Манчини, докато клубовете от Серия "А" оказват натиск върху него да избере Конте.

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И двамата са добре познати имена на този пост. Конте беше начело на отбора в периода 2014-2016 г., а Манчини спечели Евро 2020, преди внезапно да подаде оставка през лятото на 2023 г.

Сега и двамата са без договори. Конте прекрати споразумението си с Наполи по взаимно съгласие след две години начело на "партенопеите", а Манчини напусна Ал-Сад след кратък престой като селекционер на националния отбор на Саудитска Арабия.

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