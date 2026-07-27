Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Италия отново избира между Манчини и Конте

Италия отново избира между Манчини и Конте

  • 27 юли 2026 | 23:57
  • 243
  • 0

Паоло Малдини се надяваше да въведе изцяло нов подход начело на италианския национален отбор, но вместо това изборът отново се свежда до познатия дуел между Роберто Манчини и Антонио Конте.

Само четири дни след пресконференция, на която беше очертан смел проект за бъдещето на италианския футбол, и 16 дни след назначаването им, техническият директор Паоло Малдини и специалният съветник Леонардо подадоха оставки.

Хаосът в Италия продължава: Малдини и Леонардо подадоха оставки
Хаосът в Италия продължава: Малдини и Леонардо подадоха оставки

Техните амбиции бяха високи – първоначално се свързаха с Карло Анчелоти, а след това и с Пеп Гуардиола, но и двамата отказаха. Когато се спряха на Андреа Пирло, неговото назначение беше блокирано заради общественото недоволство около ролята му на глобален посланик на руската букмейкърска компания „Фонбет“.

Според „Спорт Медиасет“ и „Скай Спорт Италия“, ситуацията сега е точно такава, каквато беше преди пристигането на Малдини. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго подкрепя завръщането на Манчини, докато клубовете от Серия "А" оказват натиск върху него да избере Конте.

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

И двамата са добре познати имена на този пост. Конте беше начело на отбора в периода 2014-2016 г., а Манчини спечели Евро 2020, преди внезапно да подаде оставка през лятото на 2023 г.

Сега и двамата са без договори. Конте прекрати споразумението си с Наполи по взаимно съгласие след две години начело на "партенопеите", а Манчини напусна Ал-Сад след кратък престой като селекционер на националния отбор на Саудитска Арабия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кукурея се сбогува с феновете на Челси

Кукурея се сбогува с феновете на Челси

  • 27 юли 2026 | 22:44
  • 1256
  • 3
От ПСЖ обясниха защо се отказаха от Диоманде

От ПСЖ обясниха защо се отказаха от Диоманде

  • 27 юли 2026 | 22:37
  • 2290
  • 2
Ал-Хилал приготви 70 млн. за Луис Диас

Ал-Хилал приготви 70 млн. за Луис Диас

  • 27 юли 2026 | 22:19
  • 1427
  • 1
Лийдс се разбра с Ман Сити за Джеймс Трафърд

Лийдс се разбра с Ман Сити за Джеймс Трафърд

  • 27 юли 2026 | 22:05
  • 1605
  • 2
Чичарито ще играе в САЩ, но не в МЛС

Чичарито ще играе в САЩ, но не в МЛС

  • 27 юли 2026 | 21:41
  • 1928
  • 0
Интер е на път да спечели надпреварата за дългогодишен защитник на Манчестър Сити

Интер е на път да спечели надпреварата за дългогодишен защитник на Манчестър Сити

  • 27 юли 2026 | 21:28
  • 6135
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

  • 27 юли 2026 | 23:10
  • 104000
  • 506
Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

  • 27 юли 2026 | 23:32
  • 4676
  • 7
Валентин Илиев каза какво трябва да се промени в ЦСКА

Валентин Илиев каза какво трябва да се промени в ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 23:41
  • 3158
  • 7
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

  • 27 юли 2026 | 20:49
  • 37786
  • 114
Левски с много важна информация за феновете

Левски с много важна информация за феновете

  • 27 юли 2026 | 21:48
  • 10316
  • 5
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 28461
  • 41