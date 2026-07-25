Кога Пирло ще бъде обявен за нов треньор на Италия и каква ще е заплатата му?

Очаква се Андреа Пирло да бъде официално представен като новия селекционер на Италия в понеделник или вторник, a вече са договорени детайлите по четиригодишния му договор със заплата от 1,5 милиона евро. Множество източници са категорични, че бившият полузащитник ще поеме „адзурите“, след като е бил следващият в списъка, след като Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола са отклонили предложението. Причината за отказите им е, че Анчелоти наскоро поднови договора си с националния отбор на Бразилия, а Гуардиола желае да прекара повече време със семейството си след десет години начело на Манчестър Сити.

Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия

Самият Пирло е приел незабавно, след като с него са се свързали техническият директор Паоло Малдини и специалният съветник Леонардо. Тримата се познават отлично от съвместния си престой в Милан. Според разпространената информация, Пирло ще подпише договор до края на Световното първенство през 2030 г., а възнаграждението му ще бъде едва 1,5 милиона евро на година.

Това е и една от причините той да се превърне в силен кандидат, особено на фона на твърденията, че Гуардиола би поискал 20 милиона евро на сезон, за да приеме поста. Италианският специалист все още има действащ договор с клуба от Обединените арабски емирства Юнайтед ФК, който пое миналото лято. Поради това първо трябва да прекрати споразумението си по взаимно съгласие.

Официално съобщение обаче не се очаква преди понеделник или вторник, тъй като Италианската футболна федерация (ФИГК) ще проведе своето заседание във вторник. Технически, федерацията вече не участва пряко във взимането на решение за новия селекционер, тъй като създаде поста на технически директор за Малдини. Въпреки това, моментът би бил подходящ за съвместно представяне.

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Снимки: Gettyimages