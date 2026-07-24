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Буфон също отказа на Италия

  • 24 юли 2026 | 13:39
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Буфон също отказа на Италия

След като получи Джосеп Гуардиола отказа предложението да стане селекционер на Италия, от Италианската футболна федерация получиха отказ от Джанлуиджи Буфон. Офертата към легендата на Ювентус бе да се върне в щаба на националния отбор, като да отговаря за всички възрастови групи. До неотдавна той беше шеф на делегацията на Италия, но напусна след загубата от Босна и Херцеговина в плейофа за Световното първенство в Северна Америка.

Според “Гадзета дело Спорт”, Буфон е обмислил сериозно предложението, но е решил да не го приема. Изданието съобщава, че бившият вратар е преценил, че сега не е подходящият момент да се върне във футбола. Той се наслаждава на повечето време със семейството си и продължава да учи за бъдеща кариера като директор.

Наскоро назначеният технически директор Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо продължава търсенето на нов треньор след отказа на Гуардиола и Карло Анчелоти. Сега фаворит за поста е Андреа Пирло.

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Снимки: Gettyimages

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