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Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

  • 16 авг 2026 | 21:02
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Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

Носителят на Купата на Франция Ланс и първенецът в Лига 1 Пари Сен Жермен се изправят в сблъсък на „Болер Делелис“ за Трофея на шампионите, както е известна суперкупата на страната. Парижани ще преследват своето второ отличие в рамките на една седмица, след като в сряда триумфираха със Суперкупата на Европа след успех с 2:1 над Астън Вила.

Луис Енрике е предприел три промени сред титулярите на ПСЖ в сравнение с предишния мач. В защита отсъстват капитанът Маркиньос и Нуно Мендеш, като те са заменени съответно от Иля Забарний и новото попълнение Люка Дин, който дебютира от първата минута. Също така централният бранител Лукас Бералдо този път ще действа в халфовата линия за сметка на Жоао Невеш. В нападение обаче триото си остава същото: Манес Аклиуш, Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия.

Съставът на Ланс пък е подреден в 3-4-2-1 от дебютиращия наставник Дино Топмьолер, който е избрал нападение, изградено от новия капитан Флориан Товен, новопривлечения Франьо Иванович и Абдала Сима.

Ланс: Рисер, Антонио, Ганиу, Навроцки, Абдулхамид, Титрауи, Кюизанс, Юдол, Товен, Иванович, Сима

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарний, Пачо, Дин, Бералдо, Витиня, Заир-Емери, Аклиуш, Дуе, Кварацхелия

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Снимки: Gettyimages

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