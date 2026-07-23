Италианската федерация потвърди и за контакт с Анчелоти

Името на Карло Анчелоти беше замесено в темата с намирането на селекционер на националния отбор на Италия. От федерацията вече признаха, че водят преговори с Джосеп Гуардиола, но има информация, че испанецът иска заплата от 20 млн. евро, което се приема за прекалено висока сума. Сега новият технически директор на Италианската футболна федерация Паоло Малдини обяви, че е имало разговор и с Анчелоти, който обаче е начело на Бразилия.

“Не мога да разкрия какво се случва по въпроса със селекционера - заяви легендата на Милан. - Със сигурност едно от имената, които споменахте (Гуардиола, бел. ред.), е сред тези, с които разговаряхме, но се свързахме и с Анчелоти. Сметнахме за правилно да започнем от най-добрите в света, за да проверим тяхната обща нагласа“, обясни той.

“Идеалният вариант е да назначим селекционер до края на седмицата, но още по-важно е да изчакаме човека, когото наистина искаме. Имаме усещане за спешност, но в същото време не бързаме толкова. Чувствам голям натиск, защото ми беше представен много амбициозен проект. Това е като призив за дълг – когато Италия те поиска, е трудно да откажеш. Въпреки че осъзнавам трудностите и продължителността на проекта, аз се отдадох на каузата и убедих Леонардо. Споделяме общи проекти и ценности, както и взаимно уважение и приятелство“, каза още Малдини.

Гуардиола поиска голяма заплата, Италия чака отговор до вторник

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