Може ли Италия да си позволи Гуардиола?

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго потвърди, че заплатата на Пеп Гуардиола като селекционер на Италия би била „изключение“ от бюджета, но подчерта, че „няма гаранция, че това ще се случи“, тъй като има и други кандидати за поста.

През последните 48 часа се появиха множество информации, според които техническият директор на Италия Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо са пътували до Барселона за разговори с Гуардиола през уикенда. Те полагат сериозни и целенасочени усилия да убедят бившия мениджър на Манчестър Сити да поеме „скуадра адзура“. Първоначално се смяташе, че само заплатата на каталунския специалист ще направи подобен ход невъзможен, но Малаго отвори вратата за такава възможност.

„Има определени финансови аспекти, които трябва да се вземат предвид, и е меко казано, че ще трябва да стиснем зъби за това“, заяви президентът на федерацията пред „Кронаке ди Сполятойо“.

🚨🎙️Giovanni Malagò🚨



“With Guardiola there is an OPEN dialogue. Budget? There are aspects to consider but exceptions would be made. It’s not so certain that it will come to fruition but it’s right to keep an open dialogue alive”@CronacheTweet pic.twitter.com/j6w7VT88fa — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) July 21, 2026

„Направени са някои изключения, например изключения, които се отнасят до името, което предизвиква такъв шум в момента: Пеп Гуардиола. Няма нужда да обяснявам очевидните причини, поради които той би бил изключение, но това също не е гаранция, че нещата ще се случат", добави Малаго.

Самият факт, че Малдини и Леонардо са посетили Гуардиола лично, за да представят проекта, вече е знак за посоката, в която се движи обновяването на италианския национален отбор.

На въпрос дали списъкът е сведен само до Гуардиола, Андреа Пирло и Роберто Манчини, Малаго отговори: „Абсолютно не, ние мислим за определен профил и тези имена определено попадат в тази категория.“

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Снимки: Imago