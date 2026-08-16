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  3. Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
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Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова спечели първата индивидуална световна титла в своята кариера, след като триумфира във финала на бухалки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Стили беше първата на подиума във финала и изигра отлично съчетание, което ѝ донесе 30.150 точки (13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност). Нейният резултат се оказа непосилен за съперничките ѝ, а най-близо до нея се доближиха Таисия Онофричук от Украйна и състезаващата се с неутрален статут Мария Борисова, които събраха по 30.050 точки.

Онофричук имаше идентична оценка за трудност като тази на Николова, но загуби по 0.050 точки за изпълнението и артистичността си. При Борисова ситуацията беше малко по-различна, тъй като тя получи с 0.100 точки по-висока оценка за трудност, но загуби по 0.100 за изпълнение и артистичност, което ѝ отрежда третото място и бронзовия медал.

За Николова това е общо трети медал от 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика след сребърните отличия в отборната надпревара и в индивидуалния многобой.

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Снимки: Gettyimages

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