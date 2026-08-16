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Еспаньол потегли с класика срещу плахия Леванте

  • 16 авг 2026 | 22:14
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Еспаньол потегли с класика срещу плахия Леванте

Еспаньол срази с 3:0 гостуващия Леванте в мач от 1-вия кръг на Ла Лига. "Папагалчетата" не срещнаха почти никаква съпротива и натрупаха увереност на старта на сезона. Два гола отбеляза Роберто Фернандес, а веднъж се разписа Тайрис Долан.

Леванте отправи само 4 удара в хода на двубоя и нито един от тях не беше точен. Съставът Луиш Кастро по никакъв начин не затрудни домакините, които взеха ранен аванс и с лекота грабнаха трите точки.

Резултата откри Роберто Фернандес още в 5-ата минута. След центриране от статично положение защитата на Леванте не се ориентира добре и не изчисти топката, а нападателят на Еспаньол стигна пръв до нея и отблизо простреля Матю Райън.

Активната игра на домакините доведе до още няколко опасности пред вратата на Леванте преди почивката. Така се стигна до 40-ата минута, когато Хави Ернандес намери на стрелкова позиция Роберто Фернандес и той се разписа за втори път.

През второто полувреме Еспаньол се задоволи с това основно да контролира топката и да не допуска опасности пред вратата си. Десетина минути преди края Тайрис Долан сложи точка на спора с хубаво изпълнение от границата на наказателното поле.

В следващия кръг Еспаньол ще гостува на Реал Мадрид, а Леванте ще играе срещу Осасуна в Памплона.

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Снимки: Gettyimages

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