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  3. Малаго и Малдини спорят около два варианта за нов селекционер на Италия

Малаго и Малдини спорят около два варианта за нов селекционер на Италия

  • 27 юли 2026 | 19:45
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Малаго и Малдини спорят около два варианта за нов селекционер на Италия

Продължава сагата в Италия около селекционерския пост на националния тим на страната след проваленото назначаване на Андреа Пирло в последния момент.

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Според местните медии през последните часове са се заформили два различни лагера в Италианската футболна федерация относно наследника на Дженаро Гатузо, като вариантите са сведени до само два. Президентът Джовани Малаго се е насочил към Роберто Манчини, но директорът Паоло Малдини и съветникът му Леонардо са твърдо против завръщането на бившия селекционер, с който Италия триумфира на Евро 2020. Смята се, че при негово назначаване те със сигурност ще подадат своите оставки, въпреки че заеха ръководните си роли едва този месец. При това положение като директор може да бъде назначен Джорджо Киелини, който в момента е шеф в Ювентус. От друга страна, някогашните футболисти и директори на Милан настояват “Скуадра адзура” да бъде водена от младия специалист Тиаго Мота, който за последно имаше неуспешен период в “Старата госпожа”.

Междувременно, след днешното събрание на федерацията Малаго обеща, че още утре ще има новини около новия селекционер. Той обаче отказа да говори както за Малдини, така и за Мота.

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Снимки: Gettyimages

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