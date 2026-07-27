Малаго и Малдини спорят около два варианта за нов селекционер на Италия

Продължава сагата в Италия около селекционерския пост на националния тим на страната след проваленото назначаване на Андреа Пирло в последния момент.

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Според местните медии през последните часове са се заформили два различни лагера в Италианската футболна федерация относно наследника на Дженаро Гатузо, като вариантите са сведени до само два. Президентът Джовани Малаго се е насочил към Роберто Манчини, но директорът Паоло Малдини и съветникът му Леонардо са твърдо против завръщането на бившия селекционер, с който Италия триумфира на Евро 2020. Смята се, че при негово назначаване те със сигурност ще подадат своите оставки, въпреки че заеха ръководните си роли едва този месец. При това положение като директор може да бъде назначен Джорджо Киелини, който в момента е шеф в Ювентус. От друга страна, някогашните футболисти и директори на Милан настояват “Скуадра адзура” да бъде водена от младия специалист Тиаго Мота, който за последно имаше неуспешен период в “Старата госпожа”.

🚨 Update from Di Marzio on Italy’s coaching situation: 🇮🇹



There are two possible scenarios:



1️⃣ (Most likely): Roberto Mancini returns as Italy coach, with Paolo Maldini resigning and Giorgio Chiellini potentially replacing him as technical director.



2️⃣: Paolo Maldini stays,… pic.twitter.com/4GMdIbBsKe — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 27, 2026

Междувременно, след днешното събрание на федерацията Малаго обеща, че още утре ще има новини около новия селекционер. Той обаче отказа да говори както за Малдини, така и за Мота.

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Снимки: Gettyimages