Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

Локомотив (Пловдив) и Дунав играят при резултат 1:0 в двубой от петия кръг на efbet Лига. Крист Лонгвил (4) беше точен за домакините.

И двата тима не се намират в най-добрата си форма и не започнаха сезона по прекрасен начин. Все пак резултатите на домакините са една идея по-добри и към момента те имат три точки в актива си.

Локомотив записа само един успех от старта на кампанията, дошъл след победа над Септември във втория кръг. След това “смърфовете” записаха две поредни загуби от Спартак (Варна) и Левски. Освен това те отстъпиха и от Лудогорец в първия кръг. Така днес Локо със сигурност ще иска да запише втори успех, с който да подобри резултатите си и да се изкачи в класирането.

На централната трибуна е босът на Локомотив Христо Крушарски, който прави компания на потенциалните японски инвеститори, които имат интерес към клуба. Техен преводач е бившият футболист на Левски Венцислав Христов, който игра и в Япония.

Рано-рано Локомотив поведе в резултата. В 4-ата минута Лукас Риян пробва удар, топката стигна до Крист Лонгвил, който отблизо нямаше как да сбърка и опъна мрежата.

ЛОКОМОТИВ - ДУНАВ: 1:0

1:0 Крист Лонгвил (4)

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риан, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 11. Раян Лейтън, 3. Далил Али, 7. Севи Идриз, 29. Крист Лонгвил;

ДУНАВ: 33. Георги Китанов, 2. Марио Дилчовски, 39. Андре Алвеш, 5. Кирякос Антониу, 22. Стоян Предев, 11. Денислав Минчев, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 24. Стефан Гаврилов, 9. Александър Навасал, 44. Владан Видакович;

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