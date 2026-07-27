Малдини хвърля оставка, ако блокират избора на Пирло за селекционер на Италия

Скандалът около връзките на Андреа Пирло с руска хазартна компания може да се окаже още по-сериозен, тъй като се появиха информации, че техническият директор Паоло Малдини може да подаде оставка, ако не успее да назначи предпочитания от него кандидат за треньор на Италия. Ситуацията ескалира бързо и може да доведе до срив на всички изготвени планове в рамките на следващите няколко дни.

Малдини беше убеден да поеме новосъздадения пост на технически директор на Италия с уговорката, че ще има властта да взема решения относно избора на селекционер. След като Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола отказаха поста, Малдини се обърна към своя стар приятел и бивш съотборник в Милан – Пирло. Фактът, че Пирло е глобален посланик на руската букмейкърска компания „Фонбет“, обаче предизвика гняв в Италия, както и заплахи за съдебни действия, ако той бъде назначен начело на „скуадра адзура“.

Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано

Сега „Гадзета дело Спорт“ предупреждава, че ако назначението на Пирло също бъде блокирано, Малдини може да се оттегли, смятайки позицията си на технически директор за несъстоятелна. Това се случва, след като Пирло намекна, че руският хазартен сайт се използва като „претекст“, за да се спре назначаването му начело на Италия – идея, от която президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго и без това не е ентусиазиран.

Малдини е обявил с готовността си да се оттегли, ако почувства, че няма властта да взема решения, което беше и причината за раздялата му с Милан. Леонардо има значително повече опит в ръководните роли, включително в Пари Сен Жермен, така че специалният съветник може да действа като посредник, за да накара всички страни да намерят общ език.

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