Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия

Световният шампион от 2006 година Андреа Пирло ще стане селекционер на националния отбор на Италия, твърди "Гадзета дело Спорт". Според медията в близките дни ще бъде подписан договор до 2030 година.

47-годишният Пирло е треньор на Дубай Юнайтед в Обединените Арабски Емирства от лятото на 2025. Той е бил начело още на турския Фатих Карагюмрюк, италианските Ювентус и Сампдория, като в Старата госпожа той печели Купата на Италия през 2021 и Суперкупата на страната година по-рано.

Andrea Pirlo is closing in on becoming the new Italy head coach 👔 pic.twitter.com/VJPQWvOOtH — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 24, 2026

Като футболист Пирло е играл за Ювентус, Бреша, Интер, Реджина, Милан и Ню Йорк Сити. Той е шесткратен шампион на Италия, два пъти печели Шампионската лига, два пъти Суперкупата на УЕФА, както и световен клубен шампион. С Италия той става световен шампион през 2006, сребърен медалист от Евро 2012 и бронзов от Купата на конфедерациите през 2013.

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