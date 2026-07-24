Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия

Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия

  • 24 юли 2026 | 19:36
  • 780
  • 2
Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия

Световният шампион от 2006 година Андреа Пирло ще стане селекционер на националния отбор на Италия, твърди "Гадзета дело Спорт". Според медията в близките дни ще бъде подписан договор до 2030 година. 

47-годишният Пирло е треньор на Дубай Юнайтед в Обединените Арабски Емирства от лятото на 2025. Той е бил начело още на турския Фатих Карагюмрюк, италианските Ювентус и Сампдория, като в Старата госпожа той печели Купата на Италия през 2021 и Суперкупата на страната година по-рано.  

Като футболист Пирло е играл за Ювентус, Бреша, Интер, Реджина, Милан и Ню Йорк Сити. Той е шесткратен шампион на Италия, два пъти печели Шампионската лига, два пъти Суперкупата на УЕФА, както и световен клубен шампион. С Италия той става световен шампион през 2006, сребърен медалист от Евро 2012 и бронзов от Купата на конфедерациите през 2013.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

  • 24 юли 2026 | 16:47
  • 2285
  • 5
Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

Де Ла Фуенте: Да се съмняваш в Родри е обида за футболната интелигентност

  • 24 юли 2026 | 16:42
  • 1170
  • 4
Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

Австралийски национал остана без книжка след шофиране с превишена скорост и положителен тест за кокаин

  • 24 юли 2026 | 15:57
  • 847
  • 0
Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

Агентът на Клоп също ще има роля в новата структура на Германския футболен съюз

  • 24 юли 2026 | 14:31
  • 1392
  • 0
Нюкасъл привлече халф от Монако

Нюкасъл привлече халф от Монако

  • 24 юли 2026 | 14:17
  • 1736
  • 1
Буфон също отказа на Италия

Буфон също отказа на Италия

  • 24 юли 2026 | 13:39
  • 2253
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 7733
  • 34
Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 20128
  • 15
Берое 2:1 Хебър, бърза размяна на голове

Берое 2:1 Хебър, бърза размяна на голове

  • 24 юли 2026 | 19:44
  • 4109
  • 6
Ферари със сериозен аванс в Унгария

Ферари със сериозен аванс в Унгария

  • 24 юли 2026 | 19:21
  • 2464
  • 0
Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

  • 24 юли 2026 | 19:17
  • 3005
  • 0
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 9776
  • 15