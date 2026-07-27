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Куп имена са опции пред Италия след фиаското с Пирло

  • 27 юли 2026 | 15:09
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Куп имена са опции пред Италия след фиаското с Пирло

След проваленото назначаване на Андреа Пирло като селекционер на Италия, пред новото ръководство на местната федерация има редица варианти за овакантения пост начело на “Скуадра адзура”, твърди популярният журналист Николо Скира.

От една страна, в списъка на техническия директор Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо са младите специалисти Рафаеле Паладино и Тиаго Мота, както и натрупалият богат опит в Серия "А" Стефано Пиоли. От друга страна, президентът Джовани Малаго предпочита някой измежду бившите селекционери Роберто Манчини, който беше начело при триумфа на Евро 2020, и Антонио Конте, който може да се похвали с шампионски титли с три различни отбора в местния елит - Ювентус, Интер и Наполи.

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Всички от петимата треньори в момента са без отбор, като в случай че бъдат пренебрегнати препоръките на Малдини и Леонардо, те най-вероятно ще подадат своите оставки едва няколко седмици след тяхното назначаване. Именно тяхно беше решението първоначално да бъде избран Пирло за поста, който за последно принадлежеше на Дженаро Гатузо.

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Снимки: Gettyimages

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