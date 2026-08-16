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ЦСКА помете Ботев (Враца), българите блестят, нападателите не спират - на живо след 5:0
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  3. Андреа Христов смени Бастунов при загуба на Визела

Андреа Христов смени Бастунов при загуба на Визела

  • 16 авг 2026 | 21:10
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Андреа Христов смени Бастунов при загуба на Визела

Визела допусна първа загуба от началото на сезона в Лига Португал 2. Тимът отстъпи с 0:2 при визитата си на Портимонензе, след като игра в намален състав още от средата на първото полувреме.

От тримата българи във Визела само Ангел Бастунов започна като титуляр. Той обаче беше заменен от Андреа Христов веднага след червения картон на 40-годишния Луиш Роша в 24-тата минута. Христо Иванов не попадна в групата за двубоя.

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С човек повече, Портимонензе имаше сериозно надмощие и успя да поведе в 34-тата минута с гол на Едней. Второто попадение за домакините падна в 72-рата минута и беше дело на резервата Янис да Роша.

В следващия кръг Визела ще посрещне Амаранте.

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