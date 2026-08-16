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Арсенал и Манчестър Сити дават начало на сезона в елита на Англия (съставите)

  • 16 авг 2026 | 16:41
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Арсенал и Манчестър Сити дават начало на сезона в елита на Англия (съставите)

Арсенал и Манчестър Сити подновяват съперничеството си в битка за “Къмюнити Шийлд” в Кардиф. Двубоят ще се играе в Уелс за първи път от 2006 г. Причината е, че “Уембли” е зает заради концерти на “Дъ Уикенд”.

Арсенал имаше прекрасен минал сезон, стана шампион за първи път от 22 години и игра на финал в Шампионската лига, загубен с дузпи от ПСЖ. Микел Артета обаче има някои поводи за притеснения. Без контузения Уилям Салиба защитата изглежда нестабилна и тимът му допусна осем гола в петте си контроли.

Новото попълнение на “артилеристите” Бруно Гимараеш е в стартовия състав, въпреки че игра само в последната контрола. Сред титулярите е и другата лятна покупка - Христос Цолис, който ще действа отляво на атаката. Кристиан Москера ще бъде партньор на Габриел Магаляеш в центъра на защитата. Кай Хавертц е предпочетен за върха на атаката за сметка на Виктор Гьокереш. Английските национали Букайо Сака и Деклан Райс, който се присъединиха по-късно към подготовката, са на резервната скамейка.

В Манчестър Сити започна нов етап след Пеп Гуардиола. Енцо Мареска ще има тежка задача да го замени. Италианецът няма много кадрови проблеми преди дебюта си. Новото попълнение на “гражданите” Елиът Андерсън ще направи своя дебют. Ерлинг Холанд ще води атаката, подпомаган от Антоан Семеньо, Жереми Доку и Фил Фоудън. Капитанът на световния шампион Испания Родри не е в групата за мача, както и Тижани Райндерс и Савиньо. Тримата може да напуснат клуба. Джак Грийлиш е на резервната скамейка.

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Снимки: Imago

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