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Пирло се защити насред скандала с руската хазартна компания: Огорчен съм, политиката няма нищо общо с моите партньорства

  • 27 юли 2026 | 09:45
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Андреа Пирло използва разразилата се буря около неговото евентуално назначение като селекционер на Италия, за да изкаже своята позиция. Както е известно, легендарният бивш полузащитник бе считан за сигурен бъдещ треньор на "скуадра адзура", но партньорството му и рекламирането на руската букмейкърска компания „Фонбет“ предизвика куп скандали и полемики на Апенините, а назначението му засега е стопирано.

Така световният шампион от 2006 г. с Италия публикува съобщение в своя профил в Инстаграм, в което представи своята версия.

През последните дни с голямо огорчение наблюдавах дебата, който се разрази около името ми и възможността да заема поста селекционер на италианския национален отбор.

От уважение към институциите, федерацията и всички замесени лица, досега избрах да запазя мълчание. Смятам обаче за свой дълг да изясня някои аспекти. По време на кариерата си, първо като футболист, а днес като треньор, винаги съм извършвал дейността си при пълно спазване на законите на страните, в които съм работил, и на договорите, които съм подписвал.

Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано
Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано

Професионалното сътрудничество, обект на последните полемики, възникна в рамките на моя работен път в Обединените арабски емирства и е изключително от търговски и спортен характер. Да се приписва политическо значение на такова сътрудничество означава да ми се приписват убеждения, които никога не съм изразявал и които не са мои. Искам да благодаря на Малдини и Леонардо за уважението и доверието, което ми показаха. Познавам тяхната компетентност, сериозност и любовта, която винаги са посвещавали на италианския футбол“, добавя Пирло.

В заключение той пише: „Съжалявам, че един избор от спортен характер беше бързо въвлечен в публичен дебат, който в крайна сметка приписа на моята личност значения и намерения, които не са мои. Любовта към Италия не зависи от дадена длъжност. Тя е част от моята история, от моята идентичност и ще продължи да ме съпътства винаги.“

Малдини хвърля оставка, ако блокират избора на Пирло за селекционер на Италия
Малдини хвърля оставка, ако блокират избора на Пирло за селекционер на Италия

Сега всичко зависи от решението на президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго. Вече се заговори, че ако Пирло не стане национален селекционер, техническият директор Паоло Малдини, който настоява за назначението му, е готов да подаде оставката си.

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