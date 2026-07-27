Руският посланик в Италия защити Пирло

Руският посланик в Италия Алексей Парамонов също се включи в полемиката около Андреа Пирло и го защити. Както е известно, световният шампион от 2006 г. се оказа в центъра на голям скандал заради рекламирането на руската компания за хазарт „Фонбет“. В крайна сметка Пирло няма да бъде назначен за селекционер на “скуадра адзура”.

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В тази връзка дипломатът Парамонов написа съобщение в Telegram, в което припомни спортните успехи на бившия футболист, наричайки го „звезда и легенда на международния футбол“, и с ирония отбеляза, че е открил едва наскоро, че Пирло е „в известен смисъл“ негов колега.

„Тъжно е да се констатира, че въпреки изключителния Ви принос към световния спорт и имиджа на Италия по света, точно във Вашата страна днес сте обект на остракизъм от страна на един естаблишмънт, определян от мнозина като псевдодемократичен“, написа Парамонов в отворено писмо до Пирло, публикувано в социалните мрежи на руското посолство.

✍️Alexey Paramonov (https://t.co/7qEw06jrz8):

“Gentile Andrea Pirlo,

Fino a poco tempo fa, invece, ignoravo il fatto che Lei fosse, in un certo senso, un mio collega: infatti, a quanto riporta la stampa italiana, Lei ricopre il ruolo di “Ambasciatore della società russa Fonbet”. pic.twitter.com/xlqXgZEurC — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) July 27, 2026

Ето и пълния текст на писмото:

„Уважаеми господин Андреа Пирло, за съжаление не се познаваме лично, но като всеки спортен фен по света, познавам головете, които сте отбелязали и които Ви превърнаха в звезда и легенда на световния футбол. Доскоро дори не знаех, че сте мой колега и, както пише италианската преса, „посланик на руската компания „Фонбет“.

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Предвид настоящата дипломатическа криза, да Ви имаме за посланик е без съмнение голяма чест за всяка страна или организация. Жалко е, че въпреки приноса Ви към световния спорт и имиджа на Италия в чужбина, Вие сте подложен на остракизъм тук, в Италия, от собствения си псевдодемократичен естаблишмънт, както вече се случи с хиляди руски спортисти, диригенти, музиканти, художници и режисьори. Макар това може и да не Ви е от полза, ние сме близо до Вас с искрена и човешка солидарност".

Дори и италианският национален отбор по футбол, на който можехте да бъдете, а може би и ще станете треньор, да представлява сериозен съперник за руския национален отбор на бъдещите европейски и световни първенства", пише руският посланик.

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Снимки: Gettyimages