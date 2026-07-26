Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано

Наглед сигурното назначение на Андреа Пирло като нов селекционер на Италия разпали сериозен политически скандал на Апенините, пишат големите ежедневници "Гадзета дело Спорт" и "Кориере дело Спорт".

Става дума за това, че от миналия октомври световният шампион е глобален посланик на руска компания за залози – спонсорство, което кара федерацията да прецени дали е уместно той да бъде избран за селекционер.

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣PIRLO, OMBRE RUSSE



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Така преговорите за назначаването на Андреа Пирло за селекционер на националния отбор, които бяха на финалната права, вчера претърпяха рязко спиране по причини, свързани най-вече с целесъобразността. Сега президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго иска да изясни ситуацията.

Легендата на Милан, който в момента е треньор на Юнайтед ФК в Дубай, е глобален посланик на голямата руска компания за залози „Фонбет“. Както е известно, отношенията между Рим и Москва се влошиха след пълномащабната война на Владимир Путин срещу Украйна от февруари 2022 г. А ангажиментът на Пирло да популяризира руска компания, включително със спорно промоционално пътуване до столицата само преди два месеца заедно с друг световен шампион с Италия - Марко Матераци, който също е посланик, изглежда на мнозина като крайно неподходящ за човек, призван да представлява страната.

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Вчера по темата се изказаха няколко италиански политици, сред които заместник-председателят на Европейския парламент Пина Пичерно, която каза: „Той (Пирло) свободно и многократно предостави своя престиж за операция по нормализиране на режима на Путин, участвайки в инициативи, използвани от пропагандата на Кремъл, докато Украйна беше бомбардирана. Изборът му е сериозна грешка“.

Подобно е мнението и на депутата от „Плюс Европа“ Бенедето Дела Ведова: „Секторът на залозите не е засегнат от европейските санкции, но това не променя факта, че публична личност от ранга на Андреа Пирло трябва да се замисли върху общественото значение на личните и бизнес избори“.

#Pirlo CT azzurro: la scelta è fatta, attesa per la firma, con il probabile annuncio martedì. Ma c’è una nuova bufera da affrontare per il presidente #Malagò: il legame dell’allenatore con un’agenzia di scommesse russa, della quale è ambasciatore globale#SkySport #Pirlo… — skysport (@SkySport) July 26, 2026

Спортният отговорник на Демократическата партия и бивш селекционер на националния отбор на Италия по волейбол Мауро Беруто също се изказа по темата: „Пирло говори на цяло движение, на цял свят, той има институционална роля, която изисква примерен начин на изпълнение“. Лидерът на партия „Ационе“ Карло Календа пък направо заяви: „Който прави или е правил пропаганда за Русия след 2022 г., не трябва да заема национални постове“.

Всички тези рязки оценки са съображения, които Малаго няма как да не вземе предвид. Той вече е наредил да се проучи в дълбочина естеството на връзката на потенциалния селекционер с въпросната компания. Вчера Малаго не се е обадил на Пирло и не е дал зелена светлина на Малдини и Леонардо да финализират преговорите.

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"Гадзета" уточнява още, че президентът на дубайския клуб на Пирло - Сергей Ломакин, има значителни икономически интереси във „Фонбет“. Легендата на Милан подписа с арабския клуб на 24 юли 2025 г., но стана глобален посланик на компанията на 9 октомври. Изглежда, че това е станало в лично качество, но неговите адвокати уверяват, че всичко е строго свързано със задълженията му към Юнайтед ФК.

След прекратяване на този договор, което той може да направи едностранно и без неустойки, Пирло би се освободил от всичко, включително и от спонсорските си отношения с руската компания. Въпреки това от федерацията искат да подходят с голямо внимание към въпроса и проучват миналото на Пирло от тази рискова гледна точка, за да избегнат бъдещи неудобни ситуации.

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Единствено Паоло Малдини и Леонардо са сондирали наличността на Пирло (която очевидно съществува) и са обсъдили с него първите детайли по договора за селекционер. За тях Пирло представлява идеалният технически профил за рестарт на националния отбор, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, уточнява още "Гадзета дело спорт".

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Снимки: Gettyimages