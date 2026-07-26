Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано

Наглед сигурното назначение на Андреа Пирло като нов селекционер на Италия разпали сериозен политически скандал на Апенините, пишат големите ежедневници "Гадзета дело Спорт" и "Кориере дело Спорт".
Става дума за това, че от миналия октомври световният шампион е глобален посланик на руска компания за залози – спонсорство, което кара федерацията да прецени дали е уместно той да бъде избран за селекционер.
Така преговорите за назначаването на Андреа Пирло за селекционер на националния отбор, които бяха на финалната права, вчера претърпяха рязко спиране по причини, свързани най-вече с целесъобразността. Сега президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго иска да изясни ситуацията.
Легендата на Милан, който в момента е треньор на Юнайтед ФК в Дубай, е глобален посланик на голямата руска компания за залози „Фонбет“. Както е известно, отношенията между Рим и Москва се влошиха след пълномащабната война на Владимир Путин срещу Украйна от февруари 2022 г. А ангажиментът на Пирло да популяризира руска компания, включително със спорно промоционално пътуване до столицата само преди два месеца заедно с друг световен шампион с Италия - Марко Матераци, който също е посланик, изглежда на мнозина като крайно неподходящ за човек, призван да представлява страната.
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Вчера по темата се изказаха няколко италиански политици, сред които заместник-председателят на Европейския парламент Пина Пичерно, която каза: „Той (Пирло) свободно и многократно предостави своя престиж за операция по нормализиране на режима на Путин, участвайки в инициативи, използвани от пропагандата на Кремъл, докато Украйна беше бомбардирана. Изборът му е сериозна грешка“.
Подобно е мнението и на депутата от „Плюс Европа“ Бенедето Дела Ведова: „Секторът на залозите не е засегнат от европейските санкции, но това не променя факта, че публична личност от ранга на Андреа Пирло трябва да се замисли върху общественото значение на личните и бизнес избори“.
Спортният отговорник на Демократическата партия и бивш селекционер на националния отбор на Италия по волейбол Мауро Беруто също се изказа по темата: „Пирло говори на цяло движение, на цял свят, той има институционална роля, която изисква примерен начин на изпълнение“. Лидерът на партия „Ационе“ Карло Календа пък направо заяви: „Който прави или е правил пропаганда за Русия след 2022 г., не трябва да заема национални постове“.
Всички тези рязки оценки са съображения, които Малаго няма как да не вземе предвид. Той вече е наредил да се проучи в дълбочина естеството на връзката на потенциалния селекционер с въпросната компания. Вчера Малаго не се е обадил на Пирло и не е дал зелена светлина на Малдини и Леонардо да финализират преговорите.
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"Гадзета" уточнява още, че президентът на дубайския клуб на Пирло - Сергей Ломакин, има значителни икономически интереси във „Фонбет“. Легендата на Милан подписа с арабския клуб на 24 юли 2025 г., но стана глобален посланик на компанията на 9 октомври. Изглежда, че това е станало в лично качество, но неговите адвокати уверяват, че всичко е строго свързано със задълженията му към Юнайтед ФК.
След прекратяване на този договор, което той може да направи едностранно и без неустойки, Пирло би се освободил от всичко, включително и от спонсорските си отношения с руската компания. Въпреки това от федерацията искат да подходят с голямо внимание към въпроса и проучват миналото на Пирло от тази рискова гледна точка, за да избегнат бъдещи неудобни ситуации.
Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия
Единствено Паоло Малдини и Леонардо са сондирали наличността на Пирло (която очевидно съществува) и са обсъдили с него първите детайли по договора за селекционер. За тях Пирло представлява идеалният технически профил за рестарт на националния отбор, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, уточнява още "Гадзета дело спорт".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages