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Барселона уреди завръщането на Кансело и привличането на Родри

  • 16 авг 2026 | 22:30
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Барселона уреди завръщането на Кансело и привличането на Родри

От Барселона договориха очакваните два трансферни удара, а именно привличането на десния бек Жоао Кансело от Ал-Хилал и на халфа Родри от Манчестър Сити, съобщават редица източници.

Първо информация дойде за завръщането на Кансело, който успя да разтрогне договора си със саудитците година преди изтичането му и така ще подпише с Барса като свободен агент. На „Камп Ноу“ очакват пристигането му още във вторник. Така 32-годишният играч ще стартира третия си период в клуба. Досега португалският национал има два наема при каталунците през сезон 2023/24 и миналата пролет. Така той е натрупал 65 мача с 6 гола и 9 асистенции за тима.

Малко след това беше потвърдено и привличането на Родри за поне 60 млн. евро, които могат да достигнат 76,5 млн. с всички включени бонуси. Капитанът на Испания пък ще получи четиригодишен договор при заплата от 15 млн. евро на сезон. Любопитното е, че първоначално юношата на Атлетико Мадрид се надяваше на трансфер в Реал Мадрид, но впоследствие от Барселона се включиха в надпреварата за него и бързо успяха да го убедят да избере именно тяхната оферта.

Така след 7-годишен престой в Сити световният шампион се завръща в родината си, където е играл не само за Атлетико, но и за Виляреал. „Небесносините“ го купиха от „дюшекчиите“ за 70 млн. евро, а той им се отплати с общо 298 мача с 28 гола и 32 асистенции. 30-годишният полузащитник също така спечели впечатляващите 13 трофея с „гражданите“, включително четири в Премиър лийг и един в Шампионската лига. За Испания пък носителят на „Златна топка“ за 2024 година е записал 70 двубоя с 4 попадения и 2 голови паса, триумфирайки първо на Евро 2024, а след това и на Мондиал 2026.

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