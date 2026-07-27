Хаосът в Италия продължава: Малдини и Леонардо подадоха оставки

Разразилият се скандал около проваленото назначаване на Андреа Пирло за селекционер на Италия се разрасна още повече, след като двама от новодошлите ръководители на местната футболна федерация днес са подали своите оставки, съобщават медиите в страната.

Малдини хвърля оставка, ако блокират избора на Пирло за селекционер на Италия

Става въпрос за техническия директор Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо, които станаха част от екипа на новия президент Джовани Малаго едва на 11 юли. Бързото им напускане идва в резултат на целия хаос в търсенето на нов селекционер на “Скуадра адзура”. Първо, избраният от тях Пирло в последния момент получи вето от Малаго заради връзките му с бетинг компания от Русия, което предизвика сериозна полемика в Италия. Впоследствие не са били одобрени и техните резервни варианти за треньорския пост, което окончателно доведе до разрива между двете страни.

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По-рано през деня италианските медии разкриха, че новият фаворит на Малдини и Леонардо е бил Тиаго Мота, а същевременно те са били твърдо против Роберто Манчини, който е бил предпочитан от Малаго. Оставките на двамата шефове най-вероятно означават, че бившият селекционер, който изведе Италия до триумф на Евро 2020, в крайна сметка ще се завърне начело на тима, докато вариантът с младия специалист е отпаднал. От друга страна, за заместник на Малдини е спряган Джорджо Киелини, който в момента е шеф на Ювентус.

Малаго и Малдини спорят около два варианта за нов селекционер на Италия

Президентът на Серия А Ецио Симонели веднага даде своето мнение. “Разбрахме за оставките на Малдини и Леонардо от телевизията, като си взехме бележки. Не бих казал, че съм изненадан, защото това се усещаше. Малдини беше избрал Пирло, но той няма да бъде треньорът. Разочарован съм, защото Малдини беше чудесен избор - един стойностен човек. Заради цялостното футболно движение аз щях да оценя негов дългосрочен ангажимент. Не, не сме обсъждали имена за нов селекционер”, заяви той пред “Скай Спорт”.

🚨 After 16 days of being appointed, Paolo Maldini (technical director) and Leonardo (his adviser) have left their roles at the FIGC. This now opens up a new scenario for Italy: the favourite for the head coach is Roberto Mancini, whilst Giorgio Chiellini could become the next… pic.twitter.com/WGs9UaKeAs — JuveFC (@juvefcdotcom) July 27, 2026

Шефът на Италианската аматьорска лига Джанкарло Абете също беше потърсен за коментар. “Не сме свикнали с подобни ситуации. Малаго не спомена никакви имена пред нас. Научихме за оставките от медиите, и то след края на събранието на федерацията. Допреди 45 минути размишлявахме върху предложените алтернативи от техническия директор и неговия съветник. Сега трябва да започнем наново със сериозен проект”, каза бившият президент на федерацията, който загуби скорошните избори срещу Малаго.

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Снимки: Gettyimages