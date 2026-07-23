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Гуардиола поиска голяма заплата, Италия чака отговор до вторник

  • 23 юли 2026 | 15:43
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Гуардиола поиска голяма заплата, Италия чака отговор до вторник

Джосеп Гуардиола е поискал заплата в размер на 20 милиона евро на година, за да поеме националния отбор на Италия. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго наскоро заяви, че е готов да направи изключения за заплати за кандидати от определено ниво и спомени бившия треньор на Барселона и Манчестър Сити. От там обаче едва ли ще могат да осигурят повече от 10 милиона евро на сезон за треньор.

Самият Гуардиола няма голямо желание да се заема с проекта “Италия”, тъй като иска да си вземе почивка след десетте години на “Етихад”. Той е обещал на семейството си, че има повече свободно време.

Прясно назначеният технически директор на Италианската федерация Паоло Малдини и съветникът Леонардо пътуваха до Барселона през уикенда за личен разговор с Гуардиола. Те са се опитали да убедят специалиста, но това ще е трудна задача. Междувременно от федерацията са дали краен срок на Пеп за отговор и той е вторник.

Ако Гуардиола откаже, следващият вариант е Андреа Пирло, но той не изглежда голямо подобрение от Дженаро Гатузо, който води “адзурите” в последните им мачове.

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Снимки: Imago

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