Глас против: Гуардиола не е италианец, няма как да води “скуадра адзура”

Идеята Джосеп Гуардиола да стане новият селекционер на Италия среща сериозна съпротива в страната. Джовани Малаго, президент на Италианската футболна федерация, призна, че води разговори с испанския треньор за поста начело на националния отбор, но предупреди, че не е сигурно дали операцията „ще завърши успешно“.

„Правени са изключения, които например засягат името, което е толкова актуално в наши дни: Пеп Гуардиола“, призна Малаго пред „Вивавоче“.

В същото време обаче Лучано Буонфильо, президент на Италианския олимпийски комитет, изрази твърдото си противопоставяне на наемането на Гуардиола с аргумента, че позицията на селекционер на „скуадра адзура“ трябва да се заема от италиански треньор.

„Не искам да давам съвети на Джовани Малаго, който започна много добре като нов президент. Единственото, което го моля, е да назначи италиански селекционер“, заяви Буонфильо в интервю за „Кориере дело Спорт“.

Буонфильо подчертава, че изборът на чуждестранен специалист би бил грешка, тъй като би омаловажил престижната италианска треньорска школа.

„Огромното мнозинство от нашите треньори в Серия А са италианци. Те са компетентни, професионалисти и плод на нашата традиция. Защо да ги пренебрегваме?“, сподели той.

За да подкрепи тезата си, президентът на Олимпийския комитет припомни негативен опит от миналото, когато е ръководил Италианската федерация по кану-каяк и е наел германски треньор.

„Когато бях президент на Федерацията по кану-каяк, допуснах грешката да наема германски треньор: той беше добър, но не си направи труда да разбере италианския манталитет. Не спечелихме нищо и цялата добра работа, която бяхме свършили преди това, отиде на вятъра“, спомня си Буонфильо.

Роберто Манчини и Андреа Пирло са сред алтернативите, които се разглеждат в случай, че нещата с Гуардиола не се получат.

Може ли Италия да си позволи Гуардиола?

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