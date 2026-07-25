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Тиаго Мота също отказал на Италия

  • 25 юли 2026 | 16:55
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Тиаго Мота също отказал на Италия

Да си селекционер на националния отбор на Италия по футбол в момента очевидно не изглежда престижно и след отказите на Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти да заемат поста, оферта е отказал и Тиаго Мота, пише вестник "Кориере дело Спорт". Бразилецът с италианския паспорт Тиаго Мота е бил потърсен от новия технически директор на федерацията Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо. 

Бившият треньор на Ювентус и Болоня е отказал любезно на шефовете на италианската федерация, които по-късно са постигнали съгласие с Андреа Пирло. Очаква се Пирло да бъде обявен официално като селекционер в близките дни с договор за четири години. 

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Снимки: Gettyimages

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