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  3. И Шевченко се включи в атаката към Пирло заради сделка с руска компания

И Шевченко се включи в атаката към Пирло заради сделка с руска компания

  • 26 юли 2026 | 19:17
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И Шевченко се включи в атаката към Пирло заради сделка с руска компания

Андрий Шевченко отправи остра критика към бившия си съотборник в Милан, Андреа Пирло, заради търговското партньорство на италианеца с руския букмейкърски гигант „Фонбет“. Компанията е в центъра на скандал около вероятното назначаване на Пирло за селекционер на националния отбор на Италия. Според „СпортМедиасет“ президентът на украинската футболна федерация и носител на „Златната топка“ за 2004 г. не е спестил думите си, като е насочил критиките си не само към Пирло, но и към други италиански легенди като Франческо Тоти и Марко Матераци, които преди това са се съгласявали на събития и партньорства с руски компании.

Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия
Андреа Пирло ще е новият селекционер на Италия

„Говорих директно с много от тях и ясно изразих своето несъгласие и позицията на Украйна“, заяви бившият нападател. „Осъждам това, което направиха. Хората разбират, но въпреки това продължиха с решението си.“

Шевченко даде да се разбере, че този епизод е накърнил отношения, които някога е ценял: „Изразих разочарованието си и те го знаят. Ще трябва да живеят с това, техен избор е. Засега всичко е в застой. Това ме нарани.“ Намесата му идва в деликатен момент за Пирло, който се очертава като фаворит за поста начело на „адзурите“, но е изправен пред нарастващи критики заради ролята си на глобален посланик на „Фонбет“.

Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано
Скандали в Италия заради руски спонсор на Пирло, назначението му засега е стопирано

Руската собственост на базирания в Москва букмейкър превърна едно рутинно назначение в политически взривоопасна тема, а противоречията се засилиха след скорошната поява на Пирло на събитие на компанията в руската столица. Отношенията между двете нации са прекъснати след инвазията на Русия в Украйна през февруари 2022 г., а Шевченко, който е национална икона и се превърна в един от най-видните гласове в украинския спорт, откакто зае ръководния пост във федерацията, има особена тежест по темата.

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Снимки: Gettyimages

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