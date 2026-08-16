Дебютант очарова "Анфийлд" в последната проверка на Ливърпул

Ливърпул приключи предсезонната си подготовка за кампания с победа с 2:0 срещу Комо на „Анфийлд“. По-рано през деня двата тима направиха нулево равенство, а втората среща помежду им беше спечелена от домакините с попадения на Коди Гакпо и дебютанта Жереми Жаке.

Александър Исак на два пъти застраши вратата на гостите в рамките на първия четвърт час. Първо негов рикоширал удар от границата на наказателното поле срещна гредата, а малко след това той не успя да овладее подаване от Гакпо във вратарското поле.

Няколко минути преди откриващото попадение Доминик Собослай стреля встрани, след като Исак се възползва от къс пас към вратаря. Преднината дойде в средата на полувремето, когато Джереми Фримпонг напредна и центрира към далечната греда, където беше позициониран Гакпо. Перфектното първо докосване на нападателя му позволи да прати топката покрай Жан Бюте.

Решаваща намеса на Фримпонг в защита и ниско спасяване на Алисон Бекер след удар на Хесус Родригес гарантираха, че авансът на домакините ще се запази.

Жаке, който на няколко пъти получи аплодисменти за играта си в защита и с топка в крака, увенча впечатляващия си дебют с втори гол за своя отбор в 44-ата минута. Централният защитник се оказа на точното място, за да засече подаване на Гакпо, след като Вирджил ван Дайк овладя топката след изпълнение на корнер.

На старта на второто полувреме друго ново попълнение - Роналд Араухо, влезе на мястото на Жаке. Комо, който се класира за основната фаза на Шампионската лига през този сезон, създаде повече опасности след почивката. Алисон спаси удари на Анастасиос Дувикас и Мартин Батурина, а Родригес уцели външната страна на мрежата.

Стремежът на гостите да се върнат в мача обаче даде възможности на Ливърпул за контраатаки, като при една от тях Исак стреля неточно в края на плавна комбинация.

Асане Диао застраши на два пъти „сухата мрежа“ на Ливърпул в рамките на кратък период, като първо изпрати топката малко над напречната греда, а след това отправи удар с глава встрани.

В последните секунди Райън Гравенберх отправи удар, който се отби в гредата, преди Алисон да отрази опит за прехвърлящ удар на Дувикас.

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Снимки: Gettyimages