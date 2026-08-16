Официално: Себастиен Поконьоли е новият селекционер на Шотландия

Шотландската футболна асоциация официално обяви назначаването на Себастиен Поконьоли за старши треньор на националния отбор на страната.

„Когато за първи път научих за интереса от шотландската федерация, веднага се въодушевих от тази възможност. Шотландските фенове са известни със своята страст – съвсем наскоро това се прояви на Световното първенство в САЩ – и аз самият го изпитах като играч на белгийския национален отбор през 2013 г. Заедно с моя треньорски щаб ще направя всичко възможно, за да им дам отбор, с който да се гордеят, и да надградим успехите, постигнати от моя предшественик“, заяви Поконьоли.

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„Още от началото на преговорите задавах много въпроси и проучвах аспектите, в които можем да станем по-силни. Много съм развълнуван от тази перспектива и нямам търпение да започна работа с играчите, за да постигнем още по-големи успехи. До първия тренировъчен лагер остава съвсем малко време, така че ще посветим следващите седмици на подготовка за Лигата на нациите на УЕФА и на прилагането на тези планове на тренировките, когато се съберем следващия месец“, добави новият селекционер.

Специалистът е подписал двугодишен договор с Шотландската футболна асоциация. В треньорската му визитка влизат работа с националния отбор на Белгия до 18 години, както и с клубовете Роял Юнион СЖ и Монако. В предстоящото издание на Лигата на нациите шотландците ще се състезават в група Б1 заедно с отборите на Швейцария, Словения и Северна Македония.

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Снимки: Imago