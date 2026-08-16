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  3. Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
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Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Наставникът на ЦСКА Христо Янев отличи добрия дебют на Каталин Иту, въпреки че дошлият преди три дни от Локо (Пловдив) футболист бе изгонен още през първата част в днешното домакинство срещу Ботев (Враца). Въпреки това той се отличи с асистенции за първите два гола на "червените", които спечелиха срещата с 5:0.

“Направихме го по много добър начин. Поздравявам отбора, вкарахме красиви голове, играхме добър футбол.

Настройваме се спрямо това, което ни предлага противника. Изпълнихме много добре плана за мача, въпреки че бяхме възпрепятствани след червения картон на Каталин. Продължихме да правим това, което искахме.

Радваме се, че той е сред нас. Днес показа качества, заради които сме го взели. Ще му дадем време да се аклиматизира и да прави това, което искаме от него. А ние искаме да прави това, в което е най-добър - да създава шансове и да подава за голове. Днес го направи два пъти. По-добро начало от това не можем да искаме.

Имаме млади футболисти, искаме да ги развиваме, да им даваме възможност да играят. Правим го. Имаме таланти, които тепърва ще показват най-доброто.

До този момент не съм наблюдавал ОФИ Крит. имах по-малко от ден да се подготвим за Ботев", каза Янев след най-изразителната победа от началото на първенството.

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