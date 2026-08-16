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Набралият скорост ЦСКА посреща търсещия изход от кризата Ботев (Враца)
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  3. 11-те на ЦСКА и Ботев (Враца), Иту титуляр, гостите с 6 човека по-малко от позволеното

11-те на ЦСКА и Ботев (Враца), Иту титуляр, гостите с 6 човека по-малко от позволеното

  • 16 авг 2026 | 17:59
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Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Ботев (Враца), които излизат в мач от петия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Христо Янев прави шест промени спрямо тези, които започнаха преди три дни в реванша срещу Макаби. Родригес, Пастор, Ебонг, Сенси, Питас и Годой сядат на пейката за сметка на Брахими, Панайотов, Соле, Ето'о, Цварц и Каталин Иту. Последният парафира преди дни с ЦСКА след трансфер от Локомотив (Пловдив), но това не му пречи да стартира от първата минута.

Врачани пък събраха едва 16 футболисти за това гостуване, като позволената бройка за попълване на групата е 22. Преотстъпените от ЦСКА Санянг и Кичуков няма да вземат участие в днешния сблъсък.

ЦСКА - БОТЕВ (ВРАЦА)

ЦСКА: 21. Лапоухов, 11. Брахими, 14. Иванов, 5. Гбамен, 19. Йорданов, 6. Жордао, 30. Панайотов, 94. Соле, 99. Ето’о, 67. Иту, 10. Цварц

БОТЕВ (ВРАЦА): 98. Василев, 8. Стоянов, 9. Генов, 10. Гайегос, 12. Юруков, 24. Смоленски, 55. Йовичич, 81. Хаджи, 88. Боянов, 97. Найденов, 99. Боруков

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