Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

Новият технически директор на Италианската футболна федерация Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо вече са предприели първа стъпка относно възможността Джосеп Гуардиола да поеме националния отбор на страната, съобщава “Скай Спорт”.

Назначението на Малдини отново подхрани мечтата на италианските медии за Гуардиола

Според информацията двамата ръководители на италианския футбол през изминалия уикенд лично са пътували до Барселона, където са се срещнали с Гуардиола с намерението да му предложат овакантения пост на селекционер на Италия. Все още няма яснота дали доскоршният мениджър на Манчестър Сити е готов да поеме четирикратния световен шампион, който пропусна трети пореден Мондиал. Другите обсъждани имена за наследник на напусналия през пролетта Дженаро Гатузо са на Роберто Манчини, който изведе тима до триумф на Евро 2020, и на младия специалист Андреа Пирло.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Italy's Paolo Maldini and Leonardo have met Pep Guardiola and proposed to him the possibility of coaching the Italian national team.



— @DiMarzio pic.twitter.com/VBKnBTYXwV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 20, 2026

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Снимки: Gettyimages