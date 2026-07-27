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Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
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Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Драмата с евентуалния нов селекционер на Италия Андреа Пирло претърпя нов ключов обрат. Вече е ясно, че световният шампион от 2006 г. няма да бъде новият треньор на "скуадра адзура", въпреки че назначението му се смяташе за сигурно.

Пирло се защити насред скандала с руската компания: Огорчен съм, политиката няма нищо общо с моите партньорства
Пирло се защити насред скандала с руската компания: Огорчен съм, политиката няма нищо общо с моите партньорства

За това обяви самият Пирло в публикация в Instagram. През последните дни около легендарния бивш футболист се разгоря сериозен скандал заради факта, че той е рекламно лице на руската хазартна компания „Фонбет“. Това предизвика сериозни политически брожения на Апенините, които очевидно са повлияли на новия бос на италианския футбол Джовани Малаго за решението да не продължи с назначението.

Пирло публикува в социалните мрежи красноречивото: "Снощи научих, че вече не съм кандидат за треньорския пост на италианския национален отбор.“ С това и сагата, разгоряла се в последните дни, приключва.

Засега остава неясно дали обаждането към Пирло за негативната развръзка е дошло от неговия приятел Паоло Малдини, от Леонардо или от президента на Италианския олимпийски комитет Малаго, който през целия ден е проучвал документите, свързани с договора на Пирло с руската компания.

Самият бивш футболист на Милан и Ювентус, който в момента е треньор на клуба от ОАЕ Дубай Юнайтед, изрази позицията си относно скандала също в публикация в социалните мрежи.

Малдини хвърля оставка, ако блокират избора на Пирло за селекционер на Италия
Малдини хвърля оставка, ако блокират избора на Пирло за селекционер на Италия

Твърде е възможно заради проваленото назначение на Пирло да си тръгнат Паоло Малдини и Леонардо, които в момента заемат постовете съответно на технически директор и съветник. Предстои да се види и към кой треньор сега ще се насочи Италия. Много вероятно е имената на бившите селекционери на "скуадрата" Роберто Манчини и Антонио Конте отново да са на дневен ред.

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