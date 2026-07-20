Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Пет от последните шест финала на световни първенства стигнаха до продължения

Пет от последните шест финала на световни първенства стигнаха до продължения

  • 20 юли 2026 | 00:34
  • 254
  • 0

Пет от последните шест финални мача на световни първенства по футбол стигат до продължения. В тазгодишния решаващ двубой на Мондиал 2026 отборите на Испания и Аржентина не успяха да отбележат гол в редовните 90 минути, което доведе срещата до допълнително време.

Аржентина е първият финалист на Световно първенство без нито един удар в редовното време
Аржентина е първият финалист на Световно първенство без нито един удар в редовното време

През 2022 г. аржентинците триумфираха над Франция след изпълнение на дузпи, а през 2014 г. отстъпиха на Германия след гол в продълженията. През 2010 г. Испания спечели титлата благодарение на попадение в 116-ата минута, докато през 2006 г. Италия надделя над французите след серия от единадесетметрови удари. Единственото изключение в този период е финалът на Световното първенство през 2018 г., когато Франция победи Хърватия в редовното време с 4:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

  • 19 юли 2026 | 21:39
  • 864
  • 0
Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

  • 19 юли 2026 | 21:37
  • 1100
  • 0
Меси записа още един паметен рекорд

Меси записа още един паметен рекорд

  • 19 юли 2026 | 21:22
  • 4100
  • 7
Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

  • 19 юли 2026 | 21:19
  • 1061
  • 1
Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 7918
  • 8
Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 1168
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 69060
  • 750
Лига на нациите: България 0:2 Франция! Следете мач ТУК!

Лига на нациите: България 0:2 Франция! Следете мач ТУК!

  • 20 юли 2026 | 01:02
  • 17615
  • 37
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 24943
  • 65
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 11239
  • 40
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 76441
  • 75
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 24760
  • 23