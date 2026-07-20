Пет от последните шест финала на световни първенства стигнаха до продължения

Пет от последните шест финални мача на световни първенства по футбол стигат до продължения. В тазгодишния решаващ двубой на Мондиал 2026 отборите на Испания и Аржентина не успяха да отбележат гол в редовните 90 минути, което доведе срещата до допълнително време.

Аржентина е първият финалист на Световно първенство без нито един удар в редовното време

През 2022 г. аржентинците триумфираха над Франция след изпълнение на дузпи, а през 2014 г. отстъпиха на Германия след гол в продълженията. През 2010 г. Испания спечели титлата благодарение на попадение в 116-ата минута, докато през 2006 г. Италия надделя над французите след серия от единадесетметрови удари. Единственото изключение в този период е финалът на Световното първенство през 2018 г., когато Франция победи Хърватия в редовното време с 4:2.

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Снимки: Gettyimages