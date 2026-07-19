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Лопетеги за силните страни на финалистите и еволюиралата версия на Меси

  • 19 юли 2026 | 16:09
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Лопетеги за силните страни на финалистите и еволюиралата версия на Меси

Испанският специалист Юлен Лопетеги знае какво е да видиш Аржентина сломена от Испания, но бившият треньор на испанския национален отбор казва, че финалът на Световното първенство по футбол между двата отбора в неделя ще бъде коренно различен мач в сравнение с приятелската среща в Мадрид преди осем години, която испанците спечелиха с 6:1.

Лопетеги беше начело на Испания при тази разгромна победа, извоювана на новооткрития стадион „Метрополитано“ през 2018 г. Тогава мегазвездата на Аржентина Лионел Меси отсъстваше и Испания създаде онази въртележка от пасове в халфовата линия, която може да накара противниците да се чувстват, че гонят сенки.

„Това е прекрасен спомен, защото мисля, че изиграхме брилянтен мач срещу велик отбор като Аржентина“, сподели Лопетеги.

„Успяхме да затворим пространствата в халфовата линия, да пресираме високо на терена и отборът показа добро представяне. Но това са два напълно различни мача. Говорим за финал на вветовно първенство, а не за приятелски мач.“

Лопетеги, който беше треньор на Катар на това Световно първенство и беше част от испанския отбор като вратар през 1994 г., изрази мнението, че планът за противодействие срещу испанския отбор изглежда по-подреден на тактическа дъска, но когато мачът започне, е трудно да се наложи преса на испанците.

„Теорията е много проста, но да пресираш отбор като Испания не е лесно, главно заради колективната им способност да разбират играта.

Не става въпрос за пресиране на един или двама играчи; по-скоро трябва да можете да натискате много потенциални получатели на топката в точния момент, на правилното място, в точното време и в правилните ситуации за вземане на решения.

Играчите индивидуална способност – в допълнение към колективната им – да излизат сами от ситуации, с които много футболисти не са способни да се справят, за да преодолеят този натиск“, добави Лопетеги.

„Срещу отбор, който иска да има топката толкова, колкото Испания, противникът естествено ще иска да ги притисне, но в същото време това е и възможност за Испания да намери повече пространство. Във футбола одеялото покрива краката ви, но понякога оставя главата ви открита, нали?".

Според Лопетеги Испания има защитна четворка и вратар, способен да запази самообладание, да поднови играта чисто и да намери подаванията, които да направят голова атака.

„Това прави много по-трудно за противника да пресира и обратно, помага много“, каза той, добавяйки, че Аржентина също има много играчи в халфовата линия, способни да запазят владението на топката.

Въпреки целия тактически шах, Лопетеги вярва, че финалът може да се сведе до нещо по-малко елегантно, но не по-малко решително: характерът. „За мен основната сила на двата отбора е, че са много борбени и притежават характер “, каза той. „Когато ги притиснеш до краен предел, те обикновено реагират добре.“

Той посочи устойчивостта на Аржентина при опасност от елиминиране и вярата на Испания в позиционната си игра.

„Испания, която успя да запази самообладание и спокойствие, вярвайки в стила си на игра, изчаквайки момента си и разбирайки, че превъзходството рано или късно ще се отрази на таблото“, каза той.

Лопетеги очаква Аржентина да атакува с вертикални пробиви от нападатели и полузащитници, особено от втора линия, докато Меси, който сега е на 39 години, се е пренастроил за изискванията на една различна епоха.

„Той е придобил други качества, като например да кара съотборниците си да играят по-добре и да оптимизира пробивите си в наказателното поле“, каза Лопетеги. „Тази еволюирала версия на Меси е различен играч и националният отбор може би играе по различен начин, за да се възползва максимално от силните му страни.“

Заплахата от Испания, за разлика от това, е разпръсната по целия терен. „Испания е отбор, в който вярвам, че всеки играч има потенциал да заеме централно място в атакуващата фаза“, каза Лопетеги, акцентирайки върху головете на Педро Поро, пробивите на Кукурея, приноса на Фабиан Руис и Микел Мерино и ударите на Пау Кубарси. „Това е отбор, в който не само нападателите атакуват, а целият отбор, точно както целият отбор се защитава. С други думи, Аржентина може да се опита да издърпа одеялото в едната посока. Испания ще се опита да се увери, че нещо, някъде, ще остане непокрито."

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