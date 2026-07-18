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Клоп опроверга информация, че е критикувал Тухел и Англия

  • 18 юли 2026 | 14:00
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Юрген Клоп категорично отхвърли онлайн твърдения, че е коментирал поражението на Англия на полуфиналите на Световното първенство по футбол срещу Аржентина и тактиката на старши треньора Томас Тухел.

Томас Тухел: Не, не съжалявам за решенията си в полуфинала
Томас Тухел: Не, не съжалявам за решенията си в полуфинала

„Днес получих много съобщения в социалните мрежи, че съм казал нещо за мача на Англия, Томас Тухел, тактиките и други подобни“, коментира Клоп във видеоклип в социалната платформа Instagram.

„Това не е вярно. Не към говорил с никого през последните 3-4-5 дни. Първият път, когато ще говоря публично отново, ще бъде в неделя на финала“, каза още Юрген Клоп, визирайки ролята си на експерт в Magenta TV и добави: „Луд свят. Не вярвайте на всичко, което четете. Този път определено е грешно.“

Националният тим на Англия загуби с 1:2 от Аржентина сряда. Тухел иначе получи множество критики, че е играл твърде дефанзивно, след като отборът му поведе с 1:0.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Клоп изрази разбиране към разочарованието на феновете, но подчерта, че приписваните му думи са измислица. „Разбира се, че хората са ядосани след поражението на националния отбор. Аз също съм ядосан, но не по начина, по който изглежда в тези фалшиви новини“, завърши Клоп.

Бившият мениджър на Ливърпул Клоп, за когото се очаква да стане национален селекционер на Германия, не беше част от екипа на Magenta TV за въпросния мач.

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