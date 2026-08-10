Саръбоюков се класира с лекота на финала

Божидар Саръбоюков се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Божидар скочи 8.20 метра във втория си опит, с което покри норматива за място на финала от 8.15 м.

В първия си опит Божидар скочи 8.02 м., а в общото класиране в квалификациите е пети.

Саръбоюков пред Sportal.bg: Беше хубава квалификация, но утре е голямото състезание

Финалът е утре, от 22:16 ч. българско време.

Няколко състезатели направиха силни опити в пресявките днес. Двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция) също покри квалификационния норматив с 8.26 метра.

Най-добър резултат в пресявките постигна италианецът Франческо Еторе Индзоли - 8.34 метра.

Божидар Саръбоюков със специална подкрепа в Бирмингам

Междувременно италианската звезда Матия Фурлани приключи участието си заради сериозна контузия, която го измъчва.

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Снимки: Gettyimages