Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

  • 11 юли 2026 | 18:16
  • 423
  • 0

От Германската футболна федерация (DFB) потвърдиха, че са постигнали съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер на националния отбор, като остава единствено той да се разбере с работодателя на треньора Ред Бул.

"Президентът на федерацията Бернд Нойендорф и вицепрезидентът Ханс-Йоахим Вацке имаха в петък интервю с Юрген Клоп за евентуалното му поемане на поста национален селекционер", се казва в съобщение на федерацията.

"По време на тази комуникация бяха съгласувани принципните точки на потенциалния договор. Преговорите ще продължат следващата седмица. Двете страни са уверени и при съгласие на работодателя на Клоп Ред Бул ще бъдат доведени до успех", се казва в позицията. 

"Евентуален договор ще бъде одобрен от Съвета за наблюдение на генералното събрание на федерацията", заключава комюникето.

След оставката на Юлиан Нагелсман основен кандидат за поста е 59-годишният Клоп. От януари 2025 германецът има договор с Ред Бул за световен директор на футболното развитие в компанията. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

  • 11 юли 2026 | 15:16
  • 3873
  • 2
Барселона напира за талант на Брюж

Барселона напира за талант на Брюж

  • 11 юли 2026 | 14:54
  • 1594
  • 0
ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

  • 11 юли 2026 | 14:20
  • 552
  • 5
Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

  • 11 юли 2026 | 13:15
  • 2071
  • 0
Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

  • 11 юли 2026 | 12:39
  • 5536
  • 7
Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

  • 11 юли 2026 | 12:12
  • 9121
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 7980
  • 29
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 29759
  • 18
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 5472
  • 8
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 7844
  • 19
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 8905
  • 31
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4842
  • 24