Германската футболна федерация обяви, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп

От Германската футболна федерация (DFB) потвърдиха, че са постигнали съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер на националния отбор, като остава единствено той да се разбере с работодателя на треньора Ред Бул.

"Президентът на федерацията Бернд Нойендорф и вицепрезидентът Ханс-Йоахим Вацке имаха в петък интервю с Юрген Клоп за евентуалното му поемане на поста национален селекционер", се казва в съобщение на федерацията.

Jurgen Klopp has verbally agreed a deal to become Germany coach on a four-year contract. Parties now expected to formalise next week, including an exit package with Red Bull. Pep Lijnders also set to join at Klopp's assistant.🇩🇪



🗣️ DFB Statement: "DFB President Bernd Neuendorf… https://t.co/5lBrhTdwv8 pic.twitter.com/ZKsUKmpaLM — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 11, 2026

"По време на тази комуникация бяха съгласувани принципните точки на потенциалния договор. Преговорите ще продължат следващата седмица. Двете страни са уверени и при съгласие на работодателя на Клоп Ред Бул ще бъдат доведени до успех", се казва в позицията.

"Евентуален договор ще бъде одобрен от Съвета за наблюдение на генералното събрание на федерацията", заключава комюникето.

След оставката на Юлиан Нагелсман основен кандидат за поста е 59-годишният Клоп. От януари 2025 германецът има договор с Ред Бул за световен директор на футболното развитие в компанията.

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