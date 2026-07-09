Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

Все по-сигурното назначение на Юрген Клоп начело на Германия добива конкретни параметри, съобщава ексклузивно “Билд”. Според изданието през уикенда президентът на Германския футболен съюз (ГФС) Бернд Нойендорф и шефът на Бундеслигата Ханс-Йоахим Вацке ще летят до Ню Йорк, за да финализират договора с така желания нов селекционер на националния отбор.

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Договор, заплата, продължителност, треньорски щаб, рекламни споразумения и планираният рестарт във федерацията – почти всичко вече е подготвено в кулоарите.

DFB President Bernd Neuendorf and vice president Hans-Joachim Watzke are flying to New York this weekend to finalize the deal with Jürgen Klopp as new Germany head coach



Details of the deal:



• 4-year contract until 2030, including the 2030 World Cup

• Salary: Klopp will… pic.twitter.com/D9vBuQ3Rrr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 9, 2026

Контрактът на Юрген Клоп с Германия ще е за 4 години, включително и за Мондиал 2030. Бившият мениджър на Ливърпул ще получава малко повече от предшественика си Юлиан Нагелсман, който прибираше 7 млн. евро на година. Това означава, че бившият мениджър на Ливърпул прави сериозен компромис със заплатата си, тъй като в момента в "Ред Бул" получава близо 12 млн. евро година.

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Дългогодишните асистенти на Клоп – Петер Кравиц и Пепин Лийндерс, почти сигурно ще бъдат част от треньорския му щаб. През последните дни много потенциални помощник-треньори също са подали кандидатури пред Клоп.

Може би най-изненадващата подробност е, че Клоп всъщност няма да прекрати изцяло отношенията си с концерна “Ред Бул”, където в момента е футболен директор. Очевидно страните са се разбрали той да остане като глобален посланик на компанията. Така Германската футболна федерация (DFB) пък съответно няма да плаща компенсация на “Ред Бул” за прекратяване на договора на Клоп.

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Снимки: Imago