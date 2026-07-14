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Томас Хелмер: Клоп може да внуши на играчите отношението, което липсваше

  • 14 юли 2026 | 11:44
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Томас Хелмер: Клоп може да внуши на играчите отношението, което липсваше

Бившият защитник Томас Хелмер смята, че на германските футболисти им е липсвало настроение и страст на световното първенство по пътя им към преждевременно отпадане от турнира в Северна Америка. "Това, което ме разтревожи, не е, че нямаме най-добрите играчи по отношение на представянето или дълбочината на състава, а по-скоро в отношението, решителността и този отказ да се предадем, който винаги сме имали преди", коментира Хелмер пред телевизия Sport1.

Бившият футболист на Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) Хелмер каза още, че уж по-малките отбори "поне са дали всичко от себе си", докато "тук понякога имам чувството, че да си национал вече не е нищо специално. За мен беше най-великото нещо на света да пътувам за международен мач - независимо дали е срещу Люксембург или Бразилия. Нямаше никакво значение".

"Трябва да се върнем към онази точка, при която турнирът също се усеща като нещо специално", добави 61-годишният бивш защитник. Хелмер, който има 68 мача за държавния тим на Германия, белязани от европейската титла през 1996-а, признава, че страната вече не е сред най-добрите в света, но изрази надежда, че избраният за нов национален селекционер Юрген Клоп може отново да обърне нещата.

"Вярвам, че той може да спечели момчетата и да им внуши правилния манталитет и отношение, които ни липсваха напоследък. Той със сигурност няма дълбочина или огромен избор от състезатели, но вярвам, че все още може да извлече много повече от почти всички", обясни Хелмер.

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Снимки: Imago

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