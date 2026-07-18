Рууни посочи единствения подходящ заместник на Тухел

Голмайстор номер 2 в историята на Англия Уейн Рууни смята, че Томас Тухел трябва да остане селекционер на националния отбор, освен ако Футболната асоциация на страната не успее да привлече Пеп Гуардиола на поста.

Томас Тухел: Не, не съжалявам за решенията си в полуфинала

Английският тим не успя да стигне до втория си финал на Световно първенство, губейки от Аржентина на полуфиналите, а Тухел беше широко критикуван за решенията му в двубоя. Press Association обаче научи, че германският специалист запазва подкрепата на ключови фигури във ФА, която през февруари удължи договора му до 2028 година. Бившият капитан на държавния състав на страната Рууни мисли, че Томас Тухел трябва да остане, освен ако бившият мениджър на Манчестър Сити Гуардиола, с когото управителният орган е разговарял преди това, не приеме работата.

🗣️'If Pep Guardiola is available then maybe you go and get him!'



Should Thomas Tuchel be replaced as England manager? pic.twitter.com/YPealB5OGg — Match of the Day (@BBCMOTD) July 17, 2026

„Не виждам никой друг в момента, освен ако не е Пеп Гуардиола. Ако Пеп е на разположение, тогава може би - отидете и го вземете. Той е мениджър от най-висока класа. Това, което правят топ треньорите, е да се учат от грешките си, да се подобряват и да стават все по-добри. Ако го уволним Тухел, какви треньори ще доведем? Не мисля, че има някой, който е толкова добър, колкото Томас Тухел, освен Гуардиола. Но най-важното за мен е, че той няма опит на световни първенства. Беше абсолютно същото с Фабио Капело. Световното първенство е различно и трябва да усетиш тази среда, а сега той я усети“, каза легендарният нападател в „Шоуто на Уейн Рууни“.

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Снимки: Gettyimages