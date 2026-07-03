Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Германската футболна федерация официално обяви, че прекратява договора на Юлиан Наглемсан като селекционер на Бундестима, след като вчера самият специалист е поискал да бъде освободен от задълженията си след неуспешното представяне на Световното първенство. Двамата му асистенти Бенямин Глюк и Бенамин Хюбнер също си тръгват.

Същевременно от федерацията потвърждават, че ще проведат разговори с Юрген Клоп, който вече е дал сигнал, че има готовност да поеме поста.

"Представителите на акционерите и надзорният съвет на Германския футболен съюз днес единодушно решиха, по предложение на президента на Бернд Нойендорф, незабавно да прекратят договорните отношения с треньора на националния отбор Юлиан Нагелсман.

Нагелсман вече беше поискал да бъде освободен от задълженията си предния ден на поверителна среща с ръководството на асоциацията след разочароващите резултати на Световното първенство по футбол през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Това искане вече е удовлетворено.

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Относно назначаването на нов треньор, ръководството на Германската футболна асоциация сега ще търси разговори с Юрген Клоп. Той вече е сигнализирал за общата си готовност да поеме поста", гласи официалното съобщение от федерацията.

Президентът Бернд Нойендорф добави: „Германският футболен съюз изрично благодари на Юлиан Нагелсман за работата му от септември 2023 г. Той се характеризира с високо ниво на ангажираност и изключителна амбиция. Нагелсман е и изключително отговорен и искрен човек, когото всички ценим.“

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Юлиан Нагелсман също обяви решението си в официално обръщение:

"Много мислих в дните след елиминирането ни и се консултирах с доверени хора както лично, така и във федерацията. Решението не беше лесно за мен. Моят основен приоритет винаги е бил успехът на отбора. След такова горчиво разочарование тимът заслужава шанс за ново начало. Искам да благодаря на треньорския си щаб, на екипа и на всички във федерацията, които ни подкрепиха, особено на играчите, с които имах привилегията да работя. Специални благодарности и на феновете. Вие ни вдигахте, вярвахте ни, дадохте ни енергия, дори в трудни моменти. Наистина ме боли, че ви разочаровахме и не можахме да ви дадем още запомнящи се футболни вечери на това Световно първенство. Заслужавахте много повече!“.

🚨🚨 OFFICIAL: Julian Nagelsmann leaves his role as German national team head coach.



It’s over. 🇩🇪



Top target: Jürgen Klopp. 🔜 pic.twitter.com/VcVyPfhtcS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

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