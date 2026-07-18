Даже Тръмп се учуди на страхливия Тухел: Защо Хари Кейн беше защитник?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини към критиките срещу тактиката на Англия при загубата от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство, като постави под съмнение „дефанзивната“ роля на Хари Кейн през второто полувреме.

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Селекционерът Томас Тухел беше критикуван от анализатори и привърженици за смените си след почивката при поражението с 1:2. Аржентина отбеляза два късни гола и си осигури място във финала срещу Испания в неделя от 22:00 часа българско време.

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В четвъртък BBC Sport съобщи, че някои от основните футболисти на Англия са останали разочаровани от указанията как отборът да доиграе срещата, след като Антъни Гордън го беше извел напред в резултата. В заключителните минути Тухел премина към схема с петима защитници и направи няколко дефанзивни смени, а Лионел Меси вдъхнови драматичния обрат на Аржентина.

„Англия разполага с великолепен футболист, с когото съм играл голф. Това е Хари Кейн, който е фантастичен“, заяви Тръмп. „Мисля, че може би допуснаха грешка, когато го превърнаха в дефанзивен играч. Но какво разбирам аз от футбол? Те поведоха в резултата, след което взеха най-добрия си играч и го поставиха в защита. Трябва да бъдем малко по-офанзивни, нали? Но няма да давам оценки. Какво разбирам аз от треньорска работа? Все пак това беше малко необичайно.“

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По-късно, когато коментарите на Тръмп бяха споменати на пресконференция, Тухел бързо отхвърли критиките му.

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Снимки: Imago