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Клоп разкри любопитни подробности как е убеждавал Мбапе да премине в Ливърпул

  • 10 юли 2026 | 11:07
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Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп сподели подробности за сериозния опит на клуба да подпише с френската суперзвезда Килиан Мбапе през 2017 г., докато нападателят все още беше част от Монако.

Мбапе с поредица от рекорди
Мбапе с поредица от рекорди

Германският специалист, който се очаква скоро да поеме Бундестима, разказа как делегация на мърсисайдци е пътувала с частен самолет до Ница, за да проведе среща с Мбапе и неговото семейство в опит да го убеди да се присъедини към отбора от Висшата лига.

„Летяхме от Блекпул до Ница. Там цялото семейство Мбапе се качи на частен самолет с пет стаи или нещо подобно“, разказа Клоп пред Magenta TV преди четвъртфиналния мач от Световното първенство между Франция и Мароко.

„Наистина положихме всички възможни усилия. Не позволихме да ни видят. Кръжахме с полета, разговаряхме със семейството и се насладихме на вкусна храна. Беше фантастично преживяване. И след всичко това той избра да отиде в Париж!“, допълни с усмивка Клоп.

В крайна сметка Мбапе наистина премина в Пари Сен Жермен срещу трансферна сума от 180 млн. евро, с което се превърна в един от най-скъпите футболисти в историята. След срещата между Франция и Мароко (2:0) Клоп и голмайсторът на "петлите" се поздравиха и прегърнаха сърдечно, като не спираха да се усмихват.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Специалистът също така разкри, че е имал желание да привлече и друг френски талант – Усман Дембеле. През 2016 г. обаче Дембеле предпочете да напусне Рен и да се присъедини към бившия клуб на германеца, Борусия (Дортмунд).

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Снимки: Imago

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