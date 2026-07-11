Клоп вече е провел среща с ръководителите на германския футбол, уточняват се последните подробности

Юрген Клоп вече е разговарял с представители на Германския футболен съюз (ДФБ) относно вакантния селекционерски пост на Бундестима, съобщава "Билд". Срещата е била проведена в хотел край летище в "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк, като от страна на федерацията са присъствали президентът Бернд Нойендорф и неговият заместник Ханс-Йоахим Вацке.

Клоп е бил с агента си Марк Козике, а двете страни са говорили повече от четири часа. Самият треньор е на Световното първенство като анализатор за MagentaTV и е на американска земя от няколко седмици, докато Нойендорф и Вацке са летяли в петък от Франкфурт.

Jürgen Klopp and the DFB have now reached an agreement in principle over a contract running until the end of the 2030 World Cup. Only final details remain to be resolved. Klopp's exit from Red Bull is expected to be finalised with Oliver Mintzlaff in New York by early next week… pic.twitter.com/50NXiGkvho — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2026

Клоп е водещият кандидат за селекционер на Германия според федерацията, която прие оставката на Юлиан Нагелсман след ранното отпадането от Парагвай на Мондиал 2026. Бившият треньор на Ливърпул и Борусия (Дортмунд) вече показа, че е открит към преговори и всичко друго освен назначението му би било изненада. Според някои информации е възможно дори още днес да бъде обявено за назначението на специалиста.

Очаква се Клоп да получи договор до Мондиал 2030 и малко по-висока заплата от предшественика си Нагелсман. В момента той работи като директор на футболното направление на производителя на енергийни напитки "Ред Бул", но според информациите има специална клауза, според която може да оглави националния отбор на Германия. В същото време Клоп може да остане в компанията, но официален представител или посланик.

Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

Първите мачове на Германия след Световното първенство са през септември и октомври в Лигата на нациите. Съперници са Нидерландия, Сърбия и Гърция, а евентуалният дебют на Клоп ще е повече от любопитен - гостуване на "лалетата", които също ще са с нов треньор след оставката на Роналд Куман.

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