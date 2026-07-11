Клоп вече е провел среща с ръководителите на германския футбол, уточняват се последните подробности

Юрген Клоп вече е разговарял с представители на Германския футболен съюз (ДФБ) относно вакантния селекционерски пост на Бундестима, съобщава "Билд". Срещата е била проведена в хотел край летище в "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк, като от страна на федерацията са присъствали президентът Бернд Нойендорф и неговият заместник Ханс-Йоахим Вацке.
Клоп е бил с агента си Марк Козике, а двете страни са говорили повече от четири часа. Самият треньор е на Световното първенство като анализатор за MagentaTV и е на американска земя от няколко седмици, докато Нойендорф и Вацке са летяли в петък от Франкфурт.
Клоп е водещият кандидат за селекционер на Германия според федерацията, която прие оставката на Юлиан Нагелсман след ранното отпадането от Парагвай на Мондиал 2026. Бившият треньор на Ливърпул и Борусия (Дортмунд) вече показа, че е открит към преговори и всичко друго освен назначението му би било изненада. Според някои информации е възможно дори още днес да бъде обявено за назначението на специалиста.
Очаква се Клоп да получи договор до Мондиал 2030 и малко по-висока заплата от предшественика си Нагелсман. В момента той работи като директор на футболното направление на производителя на енергийни напитки "Ред Бул", но според информациите има специална клауза, според която може да оглави националния отбор на Германия. В същото време Клоп може да остане в компанията, но официален представител или посланик.
Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност
Първите мачове на Германия след Световното първенство са през септември и октомври в Лигата на нациите. Съперници са Нидерландия, Сърбия и Гърция, а евентуалният дебют на Клоп ще е повече от любопитен - гостуване на "лалетата", които също ще са с нов треньор след оставката на Роналд Куман.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google