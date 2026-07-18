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Томас Тухел: Не, не съжалявам за решенията си в полуфинала

  • 18 юли 2026 | 09:21
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Селекционерът на Англия Томас Тухел повтори, че не съжалява за решенията, които е взел през второто полувреме на полуфиналния двубой срещу Аржентина на Световното първенство, когато тимът му поведе с 1:0, но загуби с 2:1. Той бе широко критикуван за своята тактика и въпреки че му предстои да се изправи срещу Франция в Маями в сблъсъка за третото място на Мондиал 2026, пресконференцията преди мача беше доминирана от въпроси за полуфинала.

„Ако питате дали съжалявам за решенията си, ако това е въпросът, тогава казвам - не. Не съжалявам, защото чувствах, че станахме твърде пасивни“, коментира Томас Тухел и продължи:

„Взех няколко решения, доверявайки се на инстинкта си, интуицията си, опита си и ги взех, за да помогна на отбора и да постигне резултата, който иска. Бих съжалявал, ако не бяхме реагирали, но не съжалявам за самите решения.“

Тухел каза още, че да се гледа строго на извършените смени е прекалено опростено, тъй като според него играта е по-сложна от това.

„Никой не знае резултата, от която и да е смяна или от каквато и да е друга промяна. Ако е необходима драма и трябва да се играе игра на обвиняване, добре, можете да го направите. Но аз имам право да не се справям с това“, добави той, цитиран от БТА.

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На въпрос за коментар, че неговите смени са били „страхливи“, германецът отказа да се ангажира с подобно твърдение: “Не чета похвали и не вярвам в коментари като този. Ако спечелим мача срещу Франция, ще имаме най-добрия резултат на Световно първенство от 60 години насам. Това е перспективата.”

Той потвърди още, че ще направи промени за срещата, която той разглежда като възможност за отбора да покаже, че е намалил разликата с най-добрите в света.

„Никой не иска да бъде част от този мач, тъй като четирите отбора на полуфиналите искаха да бъдат в Ню Йорк, но това все пак официален двубой от Световното първенство. Това е голям мач срещу един от най-добрите отбори в света и е възможност да покажем, че всъщност сме направени от това, което показахме през целия турнир“, завърши Тухел.

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене
Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене
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